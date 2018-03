Dates mit Weinstein und Spacey versteigert

Laut "Page Six" wurden im Rahmen einer Benefizgala der "Leonardo DiCaprio"-Stiftung in den Jahren 2015 und 2016 Dates mit US-Produzent Harvey Weinstein und Schauspieler Kevin Spacey ("House of Cards") versteigert.

Dabei ging es unter anderem um ein "Weinstein-Package", das mehrere Dates mit dem Filmproduzenten beinhaltete sowie ein zweiwöchiges Praktikum bei der "Weinstein Company". Laut "Variety" soll einer der Anwesenden über eine Million Dollar dafür gezahlt haben. Daneben wurde eine private Theatervorstellung von Hollywood-Star Kevin Spacey verlost.

Die Stiftung von Leonardo Di Caprio setzt sich seit 2010 für den Naturschutz ein und konnte seit seinem Bestehen mehr als 80 Millionen US-Dollar (etwa 68 Millionen Euro) Fördergelder für die Umwelt verzeichnen.

Harvey Weinstein und Kevin Spacey wurden im vergangenen Jahr von zahlreichen Hollywood-Größen der sexuellen Belästigung beschuldigt.

(red)