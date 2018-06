David Beckham wird von Frau und Tochter veräppelt

"Schaut mal, wen wir heute auf dem Weg zur Schule gefunden haben", kommentierte Victoria Beckham einen ihrer Schnappschüsse auf Instagram.

Das Bild zeigt ihren Gatten David in ungewohnter Aufmachung. Ohne Tattoos nämlich, dafür in einem Kleid - und auch die Statur passt nicht so ganz zu dem Vorzeigeathleten.

Die Person auf dem Foto ist natürlich nicht David selbst, sondern seine sechsjährige Tochter Harper, die eine Pappmaske mit dem Konterfei ihres Vaters trägt.

Mal sehen, ob sich David bei seiner Ehefrau revanchiert, indem er einem ihrer Söhne eine Victoria-Maske aufsetzt...

Victoria Beckham

(lfd)