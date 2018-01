"Stranger Things"-Star muss Fan verheiraten

"Was würde es brauchen, @DavidKHarbour dazu zu bekommen, Offiziant meiner Hochzeit im September zu werden?!", schrieb Nutzerin Ericka auf Twitter.

What would it take to get @DavidKHarbour to be the Officiant at my wedding in September?! — Ericka (@ErickaElizabth) 15. Januar 2018

Der Schauspieler reagierte tatsächlich auf das Posting und schrieb: "125.000 Retweets. Außerdem muss der Termin mit dem Drehplan von Staffel 3 koordinierbar sein. Ich werde ordiniert und die Zeremonie durchführen. Ich darf einen Liebesbrief meiner Wahl verlesen und danach bekomme ich das erste Stück der Hochzeitstorte."

125k retweets. Provided date works with s3 shooting schedule, I will get ordained and perform ceremony. I get to read an esteemed love letter of my choosing, and after the cake is officially cut, I get the very first piece. #allthecakes https://t.co/rSku8qD7uT — David Harbour (@DavidKHarbour) 17. Januar 2018

Dass der Beitrag tatsächlich in weniger als 24 Stunden über 125.000 Mal retweetet wird - damit hat der Schauspieler wohl nicht gerechnet. Das Posting hat mittlerweile sogar 134.000 Retweets.

Und sowie es ausschaut, wird Harbour den Fan tatsächlich verheiraten: "Verdammt. Keine 24 Stunden. Ihr wollt mich doch veralbern. @ErickaElizabth, schreibe mir bitte eine Nachricht, um die Sache ins Rollen zu bringen. Ich werde es beim nächsten Mal richtig schwer machen…Internet, das zwischen uns ist noch nicht vorbei." Wir sind gespannt!

Dammit. Not even 24hours. You’re kidding me. @ErickaElizabth DM me please to get the ball rolling. I’m making it seriously hard next time, internet, this is not over between us... https://t.co/Ht0kDCl5hz — David Harbour (@DavidKHarbour) 18. Januar 2018

