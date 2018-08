David Hasselhoff hat sich in Apulien getraut

Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Getreu diesem Motto wirft sich der "Knight Rider"- und "Baywatch"-Held in seine bereits dritte Ehe.

Ein Pressesprecher Hasselhoffs hat gegenüber dem "People"-Magazin bestätigt, dass die Hochzeit vom Hoff und seiner Verloben Hayley Roberts (38) bereits stattgefunden hat.

Bei der kleinen, nicht öffentlichen Zeremonie waren nur Familienangehörige und enge Freunde des Paares anwesend. Ursprünglich dachte man, die Hochzeit fände erst im September statt, doch nun wurde schon Ende Juli geheiratet.

Am Anfang war ein Autogrammwunsch

Seit 2011 sind die beiden ein Paar. Hasselhoff war damals für "Britain's Got Talent" als Juror im Einsatz und wurde von Hayley in einem Hotel um ein Autogramm gebeten. Dabei steckte sie ihm ihre Nummer zu. 2016 verlobten sich die beiden bei einem romantischen Picknick in Malibu.

David Hasselhoff lässt Wiener Gasometer beben

