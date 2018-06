Dekolleté bis zum Nabel: Dagi Bee hat geheiratet

An der Hand ihres Vaters schwebte Dagmara Nicole Ochmanczyk zum Altar. Ihr Ehemann strahlte mit der Sonne um die Wette, der Wind rauschte leise in den Bäumen.

YouTuberin Dagi Bee (23) feierte am Wochenende ihre Traumhochzeit mit Eugen Kazanov. Seit drei Jahren kennen sich die beiden, seit zwei Jahren waren sie verlobt. Jetzt wurde endlich geheiratet.

Dresscode: Ganz in Weiß

Braut, Bräutigam und alle Gäste kamen in Weiß. Doch die Braut musste sich keine Sorgen machen, in den weißen Meer unterzugehen. Ihr Trägerkleid war bis zum Bauchnabel ausgeschnitten und über und über mit Tüll besetzt. Und wers dann noch nicht kapiert hatte: Die beeindruckende Schleppe schrie überlaut "Ich bin die Braut".

Influencer-VIPs feierten mit

Unter den Gästen freuten sich nicht nur Verwandte mit Dagi Bee, sondern auch die Influencer-Elite. Sami Slimani und Melina Sophie waren nur zwei der prominenten Mitbewerber. Sogar Bibi (von Bibis Beautypalace) gratulierte per Instagram, obwohl ihr eine Fehde mit Dagi nachgesagt wird.

(lam)