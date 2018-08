Nach Drogen-Überdosis: Lovato in Entzugsklinik

Vor zwei Wochen wurde Demi Lovato wegen einer Überdosis ins Spital eingeliefert. Direkt danach soll sie sich laut "TMZ" in eine Entzugsklinik begeben haben. Einem Insider zufolge tritt sie dort "eine längere Kur" an – mindestens 30 Tage. Die 25-Jährige soll sich in einer Suchteinrichtung außerhalb Kalifornien befinden.

Mitarbeiter stellten ihr ein Ultimatum

Gerüchten zufolge habe das Team von Demi Lovato der Sängerin ein Ultimatum gestellt: Entweder sie lasse sich einweisen, oder sie kündigen.

Erst vergangenen Sonntag meldete sich die Sängerin mit einem emotionalen Instagram-Statement zu Wort: Dabei sprach sie über ihren schwierigen Kampf gegen die Sucht und, dass sie Zeit brauche, um wieder gesund zu werden.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)