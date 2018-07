Demi Lovato nach Überdosis im Krankenhaus

Sängerin und Schauspielerin Demi Lovato liegt im Krankenhaus. Grund soll eine Überdosis Heroin sein. Dies meldet das US-Portal TMZ.

Lovato soll demnach noch in ihrem Haus in den Hollywood Hills mit Naloxon behandelt worden sein, einem Medikament, das die Effekte einer Überdosis aufheben soll. Die Sanitäter fanden sie bewusstlos.

Gegen Mittag (kalifornischer Zeit) wurde sie dann in ein Spital in Los Angeles überstellt, wo sie derzeit behandelt wird. Über ihren derzeitigen Zustand ist noch nichts bekannt.

Laut TMZ soll Lovato in der vergangenen Nacht den Geburtstag eines Freundes gefeiert und Partyfotos auf ihrem privaten Instagram-Account gepostet haben. Sie soll darauf glücklich gewirkt haben.

Rückfall in Song verarbeitet

Lovato kämpft seit Jahren mit Suchtproblemen, war auch mehrmals in Behandlung. Sechs Jahre lang war sie abstinent, bis sie vorigen Monat in dem Song "Sober" andeutete, dass sie einen Rückfall erlitten hatte.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)