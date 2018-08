Jetzt spricht Demi Lovato nach ihrer Überdosis

Darf man Demi Lovatos Liebesbrief an ihre Fans glauben, werden wir so schnell nichts mehr von ihr hören. Kaum aus dem Cedars-Sinai-Spital nach ihrer Überdosis entlassen, will sie auf Entzug gehen.

Lebensrettendes Team: Entzug oder wir kündigen

Bevor sie am 24. Juli ins Spital eingeliefert wurde, weigerte sich der ehemalige Disney-Star, sich Hilfe zu suchen, um mit dem Drogen aufhören zu können. Doch ihr Team lässt ihr keine Wahl. Entweder sie lässt sich einweisen, oder sie kündigen, so das Ultimatum ihrer Mitarbeiter.

Bodyguard verhinderte, dass sie an Erbrochenem erstickt

Nachdem nun immer mehr Details zur Nacht, in der sie die Überdosis nahm bekannt wurden, ist auch klar, warum ihre Mitarbeiter sich davor fürchten, dass ihnen Demi unter der Hand wegstirbt. Während ihre Assistentin panisch durchs Haus lief und "Sie ist tot! Sie ist tot!", schrie, stabilisierte sie ihr Bodyguard und machte ihre Luftwege frei, sonst wäre sie wohl an ihrem Erbrochenen erstickt.

Kein Wunder also, dass Demi sich bei ihrer Familie, ihrem Team und dem medizinischen Personal des Spitals bedankt. Dass sie jetzt "Zeit, um zu heilen" brauche, kann wohl als Hinweis verstanden werden, dass Demi in der nächsten Zeit nichts posten wird. Hoffentlich, weil sie in einer Entzugsklinik sitzt.



Demis Instagram-Brief an ihre Fans:

"Ich bin immer offen mit meinem Weg mit der Sucht umgegangen. Was ich gelernt habe ist, dass diese Krankheit nicht etwas ist, dass verschwindet oder mit der Zeit verblasst. Es ist etwas, gegen das man ständig kämpfen muss und so weit bin ich noch nicht.

Ich will Gott dafür danken, dass er mich am Leben gehalten hat. Für meine Fans: Ich bin euch ewig dankbar für all eure Liebe und Unterstützung, die ihr mir in der vergangenen Woche und davor geschenkt habt. Eure positiven Gedanken und Gebete haben mir durch diese schwere Zeit geholfen.

Ich will meiner Familie, meinem Team und der Belegschaft des Cedars-Sinai danken, die die ganze Zeit an meiner Seite waren. Ohne sie wäre ich nicht hier und könnte diesen Brief an euch alle schreiben.

Ich brauche jetzt Zeit, um zu heilen und mich auf den Verzicht auf Drogen und meinen Weg der Besserung zu konzentrieren. Die Liebe, die ihr mir alle gezeigt habt, werde ich nie vergessen und ich freue mich auf den Tag, wenn ich sagen kann, dass ich es geschafft habe.

Ich werde nicht aufgeben

Demi"

Jung, berühmt und süchtig: Diese Stars haben/hatten Drogenprobleme:

Diese Stars verfielen in jungen Jahren der Sucht

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)