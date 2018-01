Demi Lovato sagt Bulimie den Kampf an

Das ist "Body Positivity", obwohl man auf dem Foto kaum etwas von ihren Kurven erkennt: Schauspielerin und Sängerin Demi Lovato (25) postete kürzlich auf Instagram ein Foto von sich am Strand. Nun, das ist erstmal nichts Aussergewöhnliches, das macht die Sängerin täglich.



Demis jahrelanger Kampf

Doch liest man Demis Text zum Foto wird schnell klar: Da wird ein Kinderstar erwachsen und lernt sich endlich selbst zu lieben. Gerade in Hollywood, wo Perfektion, Jugend und Size O an erster Stelle stehen. Jahrelang kämpfte sie nicht nur gegen ihre Bulimie, sondern auch mit Alkohol,- Drogenproblemen und Selbstverletzungen.



Glückliches Vorbild

Jetzt zeigt Demi eine neue und erfrischend selbstbewusste Seite von sich. Für viele ihrer Fans ist sie mittlerweile Quelle der Inspiration geworden. Nicht zuletzt wegen dieser Worte: "Also, ich bin etwas unsicher wegen meinen Beinen auf diesem Foto, aber ich poste es, weil ich darauf so glücklich aussehe. Und dieses Jahr habe ich beschlossen, dass ich meinen Perfektionismus endlich loslasse und mich von meiner Selbstkritik befreie. Zu lernen, meinen Körper so zu lieben, so wie er ist, ist eine Herausforderung, aber das Leben verändert sich. Meine Essstörung aufzugeben war die schwierigste Reise meines Lebens, aber ich arbeite jeden Tag an meiner Genesung, auch wenn ich es manchmal versaue. Heute fühle ich mich stark. Ihr alle könnt es auch. Es ist möglich. Danke Gott für dieses neue Kapitel in meinem Leben" ist

Die besten Bilder von Demi Moore

(HH)