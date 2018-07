Demi Moore Opfer von fiesem Kreditkartenbetrug

Der 55-jährige Hollywood-Star wurde mit einer ganz fiesen Masche ausgenommen. Der Betrüger namens David Matthew Read soll laut Informationen von "TMZ" die American Epress Karte Moores bei der zuständigen Bank als gestohlen gemeldet und eine neue angefordert haben.

Die holte er persönlich in einem FedEx-Store ab und stürzte sich dann sofort in einen Shoppingwahn. Mehrere Wochen lang ließ der 35-Jährige die Karte Moores so richtig glühen. Für fast 150.000 Euro kaufte er zahlreiche Dinge ein, die er dann in einem angemieteten Lagerraum verstaute.

Assistentin fiel Betrug auf

Aufgefallen ist der Schwindel dann der persönlichen Assistentin. Die ließ sofort die Karte sperren, forderte die abgebuchten Beträge von AmEx zurück und informierte die Polizei.

Read wurde im FedEx-Store beim Abholen der Karte gefilmt und konnte daraufhin verhaftet werden. Der Polizei ist der Typ kein Unbekannter. Auf sein Konto gehen unter anderem schon betrug und Fahrraddiebstahl.

