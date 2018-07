Demi Moore soll wieder frisch verliebt sein

Der neue Mann an ihrer Seite soll, so will es zumindest ein Hollywood-Insider gegenüber "Radar Online" wissen, Schauspieler Ed Helms wissen. Die beiden haben sich bei gemeinsamen Dreharbeiten zur Horror-Komödie "Corporate Animals" kennengelernt.

Mit 44 ist der Star aus den "Hangover"-Filmen "nur" um elf Jahre jünger als Moore. Damit entspricht er nicht ganz dem Beuteschema, dass die letzten Partner der 55-Jährigen erfüllten.

Toy-Boy-Zeiten vorbei?

Nach der Scheidung von Bruce Willis war sie von 2005 bis 2013 mit dem um 15 Jahre jüngeren Ashton Kutcher zusammen. Kürzlich wurde der dreifachen Mutter eine Affäre mit dem erst 25-jährigen Nick Jonas nachgesagt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)