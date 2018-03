Ex-"Bachelor" Leonard Freier hat sich verlobt

2016 suchte Leonard Freier noch in der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" nach seiner großen Liebe. Als es mit seiner Auserwählten Leonie Pump nicht klappte, versuchte er es wenig später mit Angelina Heger. Doch auch diese Beziehung scheiterte.

Seit Dezember 2017 ist er wieder mit seiner Ex-Freundin Caoona Kurz, mit der er vor der Datingshow sechs Jahre lang liiert war und eine gemeinsame Tochter hat, zusammen. Jetzt hielt er sogar um ihre Hand an. Die Neuigkeit verkündete der 33-Jährige auf seinem Instagram-Account.

Ex-Bachelor Leonard Freier

Unter ein Foto der ineinander geschlungenen Hände der Turteltauben, auf dem auch gut Caonas funkelnder Verlobungsring zum Vorschein kommt, schreibt Leonard:

"She said yes! Es waren drei wundervolle Tage hier im @disneylandparis. Jedoch war das größte Highlight - unsere Verlobung. Nach all der Zeit habe ich mich dafür entschieden @caona_m endlich zu meiner Frau zu nehmen. Sie ist die Mutter meiner Tochter und ich kann mir keine bessere Frau an meiner Seite vorstellen. Es gab einige Umwege in den letzten Jahren, das hat uns aber nie von unserem Ziel abgebracht. Wenn ich dich ansehe, sehe ich meine Zukunft. #mylove"."

