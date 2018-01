Der Bikini steht "The Body" auch mit 53 spitze!

53 Jahre alt und kein Gramm Fett am Körper. Immer wieder beeindruckt Elle Macpherson mit sehenswerten Schnappschüssen auf Instagram, nun macht sie beim Baden auf den Bahamas großartige Figur. Mehr dazu in unserer Bildergalerie.

Das ehemalige Topmodel wurde im australischen Killara geboren und machte sich als "The Body" einen Namen. Macpherson hat zwei Söhne (1998 und 2003 auf die Welt gekommen) und arbeitet gelegentlich auch als Schauspielerin. Zuletzt war sie 2016 in einer Episode der TV-Serie "The Project" zu sehen.

(lfd)