Kylie Jenners Bodyguard bricht jetzt sein Schweigen

Am 1. Februar 2018 brachte Kylie Jenner ihre Tochter Stormi zur Welt und muss sich seither mit Gerüchten über die Vaterschaft herumschlagen. Erst prahlte ihre Ex-Freund Tyga damit, das Kind gezeugt zu haben; jetzt wird im Netz spekuliert, dass Tim Chung der Papa des Mädchens sein könnte.

Chung ist hauptberuflich Polizist beim LAPD, arbeitet nebenbei aber auch als Personenschützer und Model. Als Bodyguard war er unter anderem für Kylie Jenner, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian und deren Kinder im Einsatz. Nun wollen Fans von Kylie verdächtige Ähnlichkeiten zwischen Baby Stormi und dem Cop entdeckt haben.

Why does Stormi kinda look like Kylies bodyguard😬 @KylieJenner @timmm_c pic.twitter.com/S09bJnFhxR