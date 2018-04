Der Osterhase versohlt Miley Cyrus den Hintern

In zum Frühling passenden Pastellfarben hat sich Miley von Star-Fotografen Vijat Mohindra ablichten lassen. In zahlreichen freizügigen Outfits posiert sie dabei als All-American-Girl in einem All-American-Vorgarten. Weißer Lattenzaun inklusive.

Um das Ostermotiv zu unterstreichen darf dabei auch nicht ein lebensgroßer Hase nicht fehlen. Auf einem Motiv setzt es für den Popstar Schläge auf das Hinterteil.

Ein Beitrag geteilt von Miley Cyrus (@mileycyrus) am Mär 30, 2018 um 11:12 PDT

Die Bilder sind Teil eines Projektes. Jeder Feiertag wird von Miley nun mit einer heißen Fotostrecke gewürdigt. "Es begann mit dem Valentinstag bei einem Dreh mit Ellen von Unwerth, ging dann weiter mit St. Paddy's Day, als ich mit einigen Feunden feierte, und jetzt ist Ostern", so die 25-Jährige gegenüber der "Vogue", in der die Fotos abgedruckt wurden.

Ein Beitrag geteilt von Miley Cyrus (@mileycyrus) am Mär 30, 2018 um 10:47 PDT

Miley Cyrus

(baf)