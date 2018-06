Designer Gabbana nennt Selena Gomez "hässlich"

Auf dem Instagram-Account von "The Catwalk Italia" wurde eine Fotomontage gepostet, die Selena Gomez in fünf verschiedenen, knallroten Outfits zeigt. Die Follower sollten abstimmen, in welchem Kleid die 25-Jährige am besten aussehen würde.

Designer Stefano Gabbana kommentierte mit seinem Account den Satz "è proprio brutta" unter das Foto. Auf Deutsch bedeutet das so viel wie "sie ist so hässlich".

Der 55-Jährige, der in der Vergangenheit auch über Kate Moss pder Victoria Beckham hergezogen ist, wurde umgehende von den "Selenators", so der Spitzname der Fans von Selena Gomez, mit einem Shitstorm überzogen. Sogar Boykottaufrufe der Modemarke "Dolce & Gabbana" wurden laut.

Das alles dürfte dem streitsüchtigen Italiener allerdings ziemlich egal sein. Schon vor mehr als einem Jahr hat er auf seinem offiziellen Instagram all seinen Hatern klar gemacht, was sie mit ihrer Meinung tun können.

❤❤😂😂😂😂😂 to all my haters 😂😂😂😂❤❤❤ Ein Beitrag geteilt von stefanogabbana (@stefanogabbana) am Mai 23, 2017 um 7:55 PDT

(baf)