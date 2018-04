Deutsche Sternchen strahlten vor den ECHOS

Sarah Lombardi zeigte sich am roten Teppich vor der Awardshow erstmals mit ihrem neuen Look in der Öffentlichkeit. Nach der Trennung von Ehemann Pietro will die Sängerin jetzt neu durchstarten.

tadaaaa 💁🏽‍♀️ Ein Beitrag geteilt von Sarah lombardi (@sarellax3) am Apr 12, 2018 um 1:09 PDT

Neben Sarah zeigten sich auch "Bachelorette" Jessica Pazska, Gina-Lisa Lohfink, Schlager-Beauty Michelle samt Tochter Marie und "DSDS"-Neujurorin Carolin Niemczyk in eleganter Abendkleidung beim Echo.

Für internationalen Flair sorgten die drei Powerblondinen Rita Ora, Kylie Minogue und Beatrice Egli.

(baf)