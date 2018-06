Deutscher Prinz fällt vom Pferd und stirbt

Wie das deutsche Klatschmagazin "Bunte" berichtete, stürzte der 41-jährige Adelige am Wochenend in der Nähe der englishcen Stadt Northamptonshire von seinem Pferd. Noch am Unfallort soll der Prinz seinen dabei erlittenen Verletzungen erlegen sein.

"Die Einsatzzentrale wurde abends um 21.25 Uhr über den Tod des Reiters informiert, der sich kurz zuvor ereignet hatte. Der Leichnam wurde in die Gerichtsmedizin überstellt. Es gibt keine Anzeichen von Fremdverschulden. Wir gehen von einem tragischen Unfall aus", wurde ein Polizeisprecher zu der Tragödie zitiert.

(baf)