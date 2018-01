Diane Keaton verteidigt Regisseur Woody Allen

Viele Stars und Kollegen brachten in letzter Zeit ihr Bedauern zum Ausdruck, mit dem 82-jährigen Regisseur zusammengearbeitet zu haben, nachdem dessen Adoptivtochter Dylan Farrow ihn des sexuellen Missbrauchs beschuldigt hat, als sie noch ein Kind war.

Kollegin verteidigt Allen auf Twitter

Keaton stellt sich nun jedoch öffentlich auf die Seite des Filmemachers. Auf Twitter schrieb die Schauspielerin: "Woody Allen ist mein Freund und ich glaube ihm weiterhin. Es wäre möglicherweise von Interesse, wenn ihr das '60 Minutes'-Interview aus dem Jahr 1992 anschaut und euch dann eine Meinung bildet."

Der Hollywood-Star fügte dem Post noch ein Link hinzu, das zu einem 15-minütigen Interview mit Allen weiterleitet, in dem er zu den ursprünglichen Beschuldigungen seiner Ex-Frau Mia Farrow während seiner Scheidung Stellung nimmt.

Woody Allen is my friend and I continue to believe him. It might be of interest to take a look at the 60 Minute interview from 1992 and see what you think. https://t.co/QVQIUxImB1