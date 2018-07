Die Beckhams gehen gemeinsam zur Maniküre

Was machen echte Kerle, wenn sie Zeit mit ihren Söhnen verbringen wollen? Ganz klar, sie gehen mit ihnen zur Maniküre. So scheint es zumindest David Beckham zu machen. In Los Angeles wurde er gemeinsam mit seinem 15-jährigen Sohn Romeo beim Betreten des Nagelstudios "Olive & June" gesichtet.

Sonderlich begeistert sah Romeo dabei allerdings nicht aus. Womöglich hat ihn Papa David über das Ziel ihres Ausflugs ja im Unklaren gelassen.

