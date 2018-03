Kein Visum! Die Geissens dürfen nicht weiterfliegen

Die Kult-Millionäre Robert und seine Frau Carmen Geiss waren gerade auf dem Weg nach Dubai, als sie plötzlich am Flughafen in Algerien gestoppt und festgehalten werden. Der Grund: Das Paar wollte ohne gültiges Visum einreisen.

"Die Geissens jetzt erstmal in Haft"

"Man hat uns jetzt hier festgesetzt, wir durften weder zurück nach Marseille, noch dürfen wir ins Land einreisen. Wir sind gespannt was jetzt passiert. Auf jeden Fall sind die Geissens jetzt erstmal in Haft", sagt Robert Geiss in einer Videobotschaft.

Einreise verweigert

Der 54-Jährige behauptet, er habe nicht gewusst, dass Deutsche ohne Visum nicht nach Algerien einreisen dürfen. "Wir wollten heute nach Dubai fliegen, uns hat man gesagt unter 24 Stunden braucht man kein Visum, jetzt braucht man angeblich ein Visum"

Die Geissens - Neue Folgen

Am Ende hatten die Geissens aber dann doch Glück und durften weiterfliegen. "Endlich angekommen, jetzt kann unser Urlaub beginnen. Ihr hattet alle recht warum über Algerien fliegen und sich Probleme einhamstern wenn es auch easy über Frankreich geht", verrät Carmen Geiss auf Instagram.

(red)