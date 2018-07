Die Katzen von Ed Sheeran sind jetzt auf Instagram

"Meine Katzen haben sich ihren eigenen Instagram-Account eingerichtet, clevere Kätzchen", schrieb der 27-jährige Musiker am Mittwoch auf seinem Instagram-Profil zu einem Foto von zwei süßen Stubentigern. Mit "teddysphotos" erreicht er immerhin stolze 24,5 Millionen Fans.

Gleichzeitig ging der Account "The Wibbles" online, auf dem Sheeran von nun an die Abenteuer von Calippo und Dorito mit Catcontent dokumentieren will.

Schon jetzt 80.000 Fans

Bislang hat der Popstar drei Bilder gepostet, mehr als 80.000 Leute folgen dem felinen Duo schon. Katzen ziehen im Internet eben immer.

Am 7. und 8. August spielt der britische Musiker zwei ausverkaufte Shows im Ernst-Happel-Stadion.

(baf)