Diese Bar wirft alle raus, die wie Kardashians reden

"Sorry, aber wenn Sie das Wort 'literally' ('wortwörtlich' bzw. 'buchstäblich') im Continental verwenden, haben Sie fünf Minuten Zeit, um auszutrinken und die Bar zu verlassen. Wenn Sie den Satz sogar mit 'I literally' beginnen, dann müssen Sie auf der Stelle verschwinden", steht auf einem Zettel, der an der Eingangstür der angebracht ist, geschrieben.

"Literally" sei das nervigste Wort im englischen Sprachgebrauch und das Continental wird das nicht tolerieren, heißt es weiter.

Im Netz freuen sich jedenfalls einige User über die spezielle "Hausregel" der Continental Bar in New York. Und Kim, Kylie, Khloé & Co werden's bestimmt auch verkraften, in einem Lokal mal nicht willkommen zu sein.

I "literally" could not stop laughing when I read what Continental did. I "literally" applaud them for their ingenuity at fining said patron. To be honest, EL, I am "literally" fed up with the Kardashians. A family who has no talent whatsoever and is famous.