Diese Geister knipste Katie Price in ihrer Villa

Seit Jahren vermutet Katie Price (39), dass es in ihrer Villa in Sussex spukt. Im Jänner engagierte sie den paranormalen Ermittler Lee Roberts, um der Sache auf den Grund zu gehen. Nun gibt es Schnappschüsse ihrer jüngsten gemeinsamen Geisterjagd zu bewundern.

"Ich kann auch ein riesiges Gesicht hier drin sehen, das im Grunde wie ich aussieht!" kommentiert Price eines der Bilder. "Ich habe so viel Material und Bilder! Ich habe sowas von keine Angst, will aber mehr wissen."

Der Gedanke, dass sich ihre Ähnlichkeit mit der mysteriösen Erscheinung recht banal erklären lässt, scheint der 39-Jährigen nicht gekommen zu sein: Das Bild zeigt einen Spiegel und somit Price' eigene Reflexion. Ob darüber hinaus auch etwas Übernatürliches darin zu sehen ist? Schwer zu sagen...

Viel ist auf den Fotos nämlich nicht zu erkennen. Katie Price sieht das freilich anders: "Oh mein Gott, bin so schockiert, so viel nur mit meiner Handykamera festgehalten zu haben, während der Geisterjagd mit Lee Roberts in meinem Haus."

"So viele gespenstische Wesen und seltsame Erscheinungen, einige konnten wir leicht erklären, aber hier sind einige der besten [Bilder]."

(lfd)