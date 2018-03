Diese Stars schlugen eine Karriere als Politiker ein

Nixon hat am Montag auf Twitter verlautbart, dass sie Gouverneurin ihrer Heimatstadt werden möchte. "Ich liebe New York und heute kündige ich meine Kandidatur als Gouverneurin an", schrieb sie.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19. März 2018

Vor der 51-Jährigen gab es schon zahlreiche Stars, die es dank ihrer Berühmtheit in öffentliche Ämter geschafft haben. Zwei der wohl schillerndsten und zugleich unterschiedlichsten Beispiele sind Arnold Schwarzenegger und Donald Trump.

Der eine hat sich aus ärmlichen Verhältnissen dank harter Arbeit und einem Ziel vor Augen aus der Steiermark bis an die Spitze Hollywoods hochgehantelt und es danach sogar ins Amt des Gouverneurs von Kalifornien geschafft.

Trump ins Weiße Haus

Dem anderen wurde der Erfolg und viel Geld in die Wiege gelegt. Nach einer Karriere im großen Immobilien-Business zog es Donald Trump ins Fernsehen. Nach seiner Rampenlicht-Präsenz als Reality-TV-Star folgte ein für viele komplett überraschender Durchmarsch ins Weiße Haus.

In der Diashow unten sind zahlreiche Promis zu sehen, die ihr Glück in der Politik versucht haben.

Stars, die es in die Politik zog

(baf)