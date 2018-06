Dockt Justin Bieber wieder bei Hailey Baldwin an?

Schon 2015 waren Hailey Baldwin (21) und Justin Bieber (23) für ein paar Wochen zusammen. Weil sie nicht wegen einer Beziehung in der Öffentlichkeit stehen wollte, trennte man sich damals wieder.

Nun hat man sich anscheinend wiedergefunden. So lassen sich zumindest Paparazzifotos, deuten, die in Florida entstanden sind. Hailey und Justin sind für eine Konferenz des Modeherstellers "Vous" in Miami zu Gast.

Am Rande des beruflichen Besuchs verbringen die beiden sehr viel Zeit miteinander. Nach einer Abkühlung hat Hailey Justin zärtlich mit einem Handtuch abgerubbelt. Außerdem besuchten sie gemeinsam eine Kinovorstellung.

Scheint so, als hätte sich Justin wiedereinmal über den Trennungsschmerz verursacht durch Selena Gomez hinweggetröstet.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(baf)