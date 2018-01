Dolores O'Riordan 16. Januar 2018 10:41; Akt: 16.01.2018 14:08 Print

Todesrätsel um Cranberries-Sängerin

Dolores O’Riordan, Frontfrau der irischen Rockgruppe "The Cranberries", starb am Montag mit nur 46 Jahren in London. Waren emotionale Probleme schuld?