Dolores O'Riordans letzter Tweet gibt Rätsel auf

Dolores O'Riordan, Sängerin der Kultband "The Cranberries", wurde am vergangenen Montag tot in ihrem Hotelzimmer in London gefunden.

Umfrage Hat Sie die Nachricht vom Tod von Dolores O'Riordan schockiert? Ja, sehr! ich bin zutiefst bestürzt!

Ich kenne eigentlich nur ihren Song "Zombie". Aber traurig ist es schon!

Nein, dazu kannte ich sie und ihre Musik zu wenig!



Polizei geht von natürlichem Tod aus

Woran die Musikerin letztendlich starb, ist nach wie vor unbekannt. Freunde und Fans rätseln nun, was die Gründe für das viel zu frühe Ableben sein könnten. Auch wenn die Londoner Polizei vorerst von einem natürlichen Tod ausgeht, wäre ein (versehentlicher) Selbstmord nicht ausgeschlossen, litt O'Riordan ja seit Jahren an Depressionen und einer bipolaren Störung.



Dolores letzte Mailboxnachricht

Laut ihrem Manager und Freund Dan Waite, dem O'Riordan noch kurz nach Mitternacht auf die Mailbox sprach, klang die Sängerin gut gelaunt. Das tückische einer bipolaren Störung ist aber, dass man in einem Augenblick bestens gelaunt und euphorisch ist und im nächsten zu Tode betrübt. Dennoch glaubt Waite (Manager beim Plattenlabel "Eleven Seven") nicht an einen Freitod der Sängerin.



Der letzte Tweet gibt Rätsel auf

Der letzte Tweet von Dolores O'Riordan sorgt aber für Spekulationen. Das allerletzte Foto zeigt die Sängerin eingehüllt in einen schwarzen Hoodie mit ihrer Katze "Gio" am Arm. Unter den Post schrieb sie: "Bye Bye Gio. Wir sind auf dem Weg nach Irland". Einige Follower wollen darin jetzt eine Vorahnung sehen. Hatte Dolores ihren Tod tatsächlich vorausgeahnt und sich bereits von ihrer Katze verabschiedet? Wir werden es wohl nie wirklich erfahren.

(HH)