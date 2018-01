Dschungelcamp-Amazone liebt CDU-Jungpolitiker

Wie die "Bild"-Zeitung nun herausgefunden hat, ist die 29-Jährige seit einem halben Jahr in festen Händen. Das Herz der ehemaligen "Bachelor"-Kandidatin schlägt für den CDU-Regionalpolitiker Patrick Weilbach. Der 30-Jährige ist Kreistagsabgeordneter des Landkreises Kassel und dort auch wirtschaftspolitischer Sprecher. Außerdem sitzt der ambitionierte Politiker auch im Vorstand des Flugzeug-Unternehmens "Piper Deutschland AG".

Umfrage Wen würden Sie zum Dschungelkönig/zur Dschungelkönigin krönen? Jenny Frankhauser (Schwester von Daniela Katzenberger, Influencerin)

Daniele Negroni (bekannt durch DSDS)

Tina York (Schlagersängerin, wirklicher Name: Monika Schwab)

Natascha Ochsenknecht (früher mit Schauspieler Uwe Ochsenknecht verheiratet)

David Friedrich (Musiker, gewann Bachelorette)

Kattia Vides (machte bei Bachelor mit)

Matthias Mangiapane (machte beim "Sommerhaus der Stars" mit)

Gemeinsam wohnt das Paar in Kassel. Gegenüber der "Bild" sprach Weilbach auch über seine Freundin und ihr Engagement bei RTL: "Ich bin froh, dass ich mit Kattia eine so nette, witzige und charmante Frau getroffen habe. Ich wusste am Anfang nichts von ihrer TV-Tätigkeit, bin aber froh, dass sie sich im Dschungelcamp so zeigt, wie ich sie kennengelernt habe. Wir werden den Kontakt danach intensivieren".

Zurückhaltend

Laut einer Freundin zeigt sich Vides im Camp allerdings etwas zurückhaltender: "Normalerweise kennt man sie viel ausgelassener. Aber vielleicht ist sie im Camp gehemmt, weil sie ihn nicht enttäuschen will".

Noch ist die rassige Kolumbianerin Teil der mittlerweile schon etwas reduzierten Camp-Belegschaft. Ob sie es bis ins Finale schafft?

