Johnson dankt Rettern 08. März 2018 08:21; Akt: 08.03.2018 08:28 Print

Feuerwehr, Rettung: The Rocks Tochter im Spital

Erst ein verzweifelter Anruf bei 911, dann Feuerwehr- und Rettungseinsatz: The Rocks 2-jährige Tochter war in Not.