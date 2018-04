Echt wahr? So heißt Khloe Kardashians Baby

Mit Cousinen und Cousins die auf die Namen "North", "Saint", "Chicago" oder "Stormi" hören, musste auch der neueste Nachwuchs des Kardashian-Clans einen ungewöhnlichen Namen erhalten.

Khloe Kardashian hat sich da nicht lumpen lassen und ihre neugeborene Tochter "True" getauft. Auf Deutsch heißt das so viel wie "wahr" oder "echt", kann aber - im richtigen Kontext - auch "treu" heißen. Obendrein trägt die kleine True den Nachnamen ihres Papas, Tristan Thompson. Die Alliteration (Vor- und Nachname beginnen mit dem gleichen Buchstaben) ist ebenfalls perfekt.

True Thompson, Tochter von Tristan Thompson und Khloe Kardashian. "Unser kleines Mädchen hat vollkommen unsere Herzen gestohlen, wir sind überwältigt von Liebe. So ein Segen, diesen kleinen Engel in unserer Familie willkommen zu heißen. Mommy und Daddy liiiiieben dich, True!", schreibt der Reality-Star auf Twitter.

Ein Foto der Kleinen gibt es unterdessen noch nicht, darauf muss die Öffentlichkeit aber auch sicher nicht mehr allzu lange warten.

