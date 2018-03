Ed Sheeran kauft sechs Straßenkindern ein Haus

Ed Sheeran stand vor Kurzem in Liberia für eine Dokumentation für "Red Nose" vor der Kamera. Dort kam er mit dem Buben JD, der bereits seit sechs Monaten auf der Straße lebt, ins Gespräch.

Der Kleine hat viel durchmachen müssen: Er wurde geschlagen, seine Mutter und sein Opa starben an Ebola und sein Vater ließ ihn alleine zurück. Er lebt nur seitdem nur mehr von Brot und Wasser. "Ich möchte hier nicht sein. Ich will zur Schule gehen", erzählt er Sheeran.

Jede Nacht schläft er mit seinen Freunden in einem dreckigen Kanu am Strand von Monrovia, die Hauptstadt von Liberia, so JD. Ed Sheeran ist sichtlich gerührt von seiner Geschichte. Ihn einfach ganz alleine zurückzulassen, kann er nicht. Stattdessen kauft er JD und seinen fünf Freunden ein Haus. Zusätzlich stellt der Musiker eine ältere Frau ein, die sich um die Kinder in Zukunft kümmern soll.

Der Kleine kann sein Glück kaum fassen: "Sie kümmert sich wirklich um mich. So was hatte ich noch nie."

"Es ist in der Hauptsache kein finanzielles Problem. Wir müssen den Kindern Bildung und Hoffnung geben. Hoffnung, dass sie etwas werden können, eine Zukunft haben.", betont Ed Sheeran im Video.

