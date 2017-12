Ed Sheeran überrascht Tiroler Paar mit Ständchen

Ein privates Geheimkonzert von Ed Sheeran im Tiroler Örtchen Hintertux ist für die Fans gewöhnlich schon mehr als genug Grund zur Freude. Doch der Popstar setzte noch einen oben drauf.

Sheeran kündigte an, dass er seine neue Single "Perfect" all jenen, die gerade verliebt sind, widmet. Als er erfuhr, dass sich im Publikum auch ein Pärchen - Ben und Courtney - befindet, das sich gerade verlobt hat, sagte er: "Oh, ihr beide habt euch hier gerade verlobt? Dann ist dieser Song für Ben und Courtney".

Das Pärchen konnte sein Glück kaum fassen. "Ben hat mir auf dem Konzert einen Heiratsantrag gemacht. Und dann widmet uns Ed Sheeran auch noch einen Song! Das ist einfach unglaublich", erzählte das Pärchen gegenüber "Stuff.co.nz".

Sheeran ab August 2018 in Wien

Rund 200 glückliche Fans hatten das Glück, ihr Idol bei dem kleinen, feinen Konzert in Hintertux live erleben zu dürfen. Kleines Trostpflaster für all jene, die den Superstar in Tirol nicht live miterleben durfte - er kommt im August 2018 für zwei Konzerte nach Wien ins Ernst-Happel-Stadion. Beide Shows sind allerdings schon ausverkauft.

(red)