Ed Sheeran baut eine Kapelle für seine Hochzeit

Erst kürzlich verkündete Ed Sheeran die baldige Hochzeit mit seiner Langzeit-Freundin Cherry Seaborn, welche laut "The Sun" in einer Kapelle auf dem eigenen Grundstück des "Castle on a Hill"-Stars stattfinden soll.

Das Erbauen der Kapelle soll dabei vor allem für die Privatsphäre des jungen Paares während der Zeremonie sorgen. Ein Bekannter teilte der Zeitung "The Sun" mit: "Auch wenn Ed momentan einer der erfolgreichsten Weltstars ist, mag er es, Dinge privat zuhalten, wie zum Beispiel seine kürzliche Verlobung. Ihren großen Tag auf dem eigenen Grundstück zu feiern, würde es dem Paar demnach ermöglichen, die Zeremonie nur im Kreis ihrer Liebsten zu halten und sich erst später für die große Party in das Haupthaus zu begeben"

Ed Sheeran

Nach bisherigen Angaben soll der zuständige Gemeinderat kommenden April die Abnahme der Kapelle bestätigen, sodass Ed und Cherry theoretisch schon diesen Sommer die Hochzeitsglocken läuten lassen können.

Die Kapelle soll nach Aussage des Songwriters jedoch nicht nur für die Hochzeit dienen, sondern darüber hinaus auch als spiritueller Zufluchtsort des Sängers und seiner prominenten Freunde dienen. Damit dient die Kapelle neben einem Pool, einem Baumhaus und einem Fitnessstudio jedoch nur zu einem der vielen Orte, die dem Songwriter und seiner Freundin zur seelischen wie geistigen Entspannung dienen sollen.

(red)