Ed Sheeran lässt Fans über Hamburger Tatoo rätseln

Bei seinem Konzert in Hamburg hatte es bis zu 34 Grad, dafür wurde Ed Sheeran danach noch cooler. Der Sänger gönnte sich auf seiner Divide Tour zwischen dem Konzert in Hamburg (25.7.) und dem darauffolgenden in München (29.7.) ungewöhnlich viel Ruhe. Während der 27-Jährige normalerweise ein, zwei oder maximal drei Tage pausiert, legte er diesmal gleich für vier Tage das Mikro auf die Seite.

Rätsel um Motiv

Auf Instagram zeigte Ed, womit er sich die Zeit vertrieb. In Hamburg legte sich Tattoo-Fan Sheeran ein neues Peckerl zu. Bearbeitet wurde wieder einmal der rechte Unterarm. Ein Wunder, dass der Tätowierer noch Platz fand. Am Foto verrät Ed leider nicht, für welches Motiv er sich entschieden hat. Fans spekulieren, dass das Bild entstand, bevor der Tätowierer ans Werk ging.

Mama bekam einen Matisse, Ed einen Löwen

Ed hat Dutzende Tattoos überall auf seinem Körper. Schon 2017 waren es über 60 und da war noch lange nicht Schluss. Die bunten Bildchen repräsentieren seine Familie (weil seine Mutter den Künstler Henri Matisse mag, hat er sich etwas in diesem Stil stechen lassen), seine Songs oder seine Fans. Der große Löwenkopf auf Eds Brust soll an seine Autftritte im Londoner Wembley Stadion erinnern.

Fescher Bräutigam: Anzug muss alle Peckerl verstecken

Auch wenn noch so viel Haut seines Körpers färbig wird, eine gewisse Grenze will Ed nicht überschreiten. Ein Anzug muss alle Tätowierungen abdecken können, denn zu seiner Hochzeit, für die er auf seinem Grundstück extra eine Kapelle errichten ließ, soll keines der vielen Peckerl zu sehen sein.

