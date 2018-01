Isländische Zeitung lässt Ed Sheeran sterben

Eine Todesmeldung der isländischen Zeitung "Morgunbladid" sorgt derzeit auf Twitter für Gesprächsstoff: Das dazugehörige Foto zeigt nämlich den Popsänger Ed Sheeran ("Shape of You").

82-Jähriger Mechaniker

Keine Sorge: Ed Sheeran (26) ist natürlich nicht tot! Um den Verstorbenen handelt es sich laut dem Artikel um einen isländischen Mechaniker namens Svavar Gunnar Sigurosson.

Sieht Sheeran dem Mann etwa so ähnlich? Wohl kaum, der Mechaniker starb nämlich im Alter von 82 Jahren. Die Zeitung hat sich zu dem Fehler noch nicht geäußert.

Hate to break it to u but Ed Sheeran is dead. It also turns out he is a 82 year old Icelandic man called Svavar. Ed Sheeran was apperantly only his stage name.... #ripsvavarsheeran pic.twitter.com/gxXuccmU2h