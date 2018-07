Beweis-Mangel: Westwick kein 3-fach-Vergewaltiger

Schauspielerin Jessica Serfaty (27) fiel ihrem Freund Ed Westwick (31) am Freitag mit einem Rosenstauß in die Arme. Am Freitag wies ein Staatsanwalt in Los Angeles Vergewaltigungsvorwürfe von drei verschiedenen Frauen ab. Damit ist der "Gossip Girl"-Star aus dem Schneider.

Der Staatsanwalt hat die Beweise über ein halbes Jahr lang gesichtet und schließlich die Akten geschlossen. Zwei der Fälle wurden abgewiesen, weil die Beweise nicht ausreichten. Im dritten Fall war laut "TMZ" das Opfer nicht mehr erreichbar.

"Er hat mich festgehalten und mich vergewaltigt"

Die Vorwürfe wurden im November 2017 öffentlich als die Schauspielerin Kristina Cohen behauptete, drei Jahre davor von Ed Westwick vergewaltigt worden zu sein. Sie ging per Facebook an die Öffentlichkeit.

Sie habe Westwick über ihren damaligen Freund kennen gelernt. Sie wies ihn ab als er sie und ihren Freund zum Gruppensex aufforderte und übernachtete in Westwicks Gästezimmer. Als sie am nächsten Tag aufwachte, soll Westwick auf ihr gelegen sein. "Er hat mich festgehalten und mich vergewaltigt". Ihr Freund habe ihr geraten, nichts davon zu erzählen.

"Kenne diese Frau nicht"

Westwick reagierte damals ebenfalls per Facebook. "Ich kenne diese Frau nicht. Ich habe mich niemals einer Frau aufgedrängt. Ganz bestimmt habe ich niemals jemanden vergewaltigt."

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)