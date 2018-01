Ellen Alexander zieht sich am Strand von Malibu aus

Was kommt zuerst, der Nacktauftritt oder der Ruhm? Rein philosophisch mag diese Frage etwas weniger interessant erscheinen als das Mysterium von Ei und Henne, ist aber vor allem für Hollywood-Starlets von großem Belang.

Wer sich im richtigen Moment auszieht, kann eine beachtliche Karriere hinlegen (man denke beispielsweise an Emily Ratajkowskis Herumgehopse im Musikvideo von "Blurred Lines") - oder bei bereits etabliertem Bekanntheitsgrad ordentlich den Kontostand erhöhen.

Die in Moskau geborene Ellen Alexander hofft noch auf den großen Durchbruch. Vielleicht kommt der ja schon mit den Bildern, die das Model am Strand von Malibu für die russische Ausgabe von "GQ" aufgenommen hat (siehe oben). Alexander versucht sich übrigens auch als Schauspielerin. Zuletzt war sie etwa 2017 in einer Episode der Serie "White Famous" zu sehen.

