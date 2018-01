Ellen Pompeo verdient 20 Millionen Dollar pro Jahr

"Grey's Anatomy"-Darstellerin Ellen Pompeo darf sich freuen: Ihr Vertrag wurde um zwei weitere Jahre verlängert. Damit wird sie zur bestbezahlten Schauspielerin in einer Dramaserie. In Zukunft kassiert sie laut "Hollywood Reporter" rund 575.000 Dollar pro Episode.

Allerdings verdient sie in Zukunft weit aus mehr, denn sie darf "Grey's Anatomy" sowie das Spin-Off, das im Frühjahr in den USA startet, mitproduzieren. "Ich bin 48 Jahre alt jetzt, also bin ich jetzt an dem Punkt, an dem ich es in Ordnung finde zu fordern, was ich verdiene, das kommt nur mit höherem Alter", verrät sie gegenüber "Hollywood Reporter".

(red)