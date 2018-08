Ellie Goulding hat sich mit ihrem Casper verlobt

Ganz klassisch per Announce in der Zeitung "The Times" hat das Paar ihre Verlobung öffentlich gemacht. "Es wird die Verlobung zwischen Casper, Sohn des ehrenwerten Herrn Nicholas Jopling aus Yorkshire und Frau Jayne Warden-Aldam aus Yorkshire, und Elena, Tochter von Herrn Arthur Goulding aus Herefordshire und Frau Tracey Sumner aus West Midlands bekanntgegeben", heißt es in den Anzeigen.

Ellie Goulding mit Casper Jopling

Ellie Goulding im Italien-Urlaub mit ihrem Lover

Die 31-jährige Goulding und Casper Jopling, ein professioneller Ruderer, der die Elite-Schule in Eaton besucht hat, sind seit April 2017 ein Paar. Zuvor war Goulding mit Skrillex, Niall Horan, Ed Sheeran und Prinz Harry (mutmaßlich) zusammen.

(baf)