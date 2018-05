VS-Model Elsa Hosk kämpft mit ihrem Kleid

Für ein Model gibt es wohl nichts Schlimmeres, als auf dem Catwalk zu stolpern. Oder auch auf einem roten Teppich – vor all den klickenden Kameras. Letzteres passierte Elsa Hosk am Dienstagabend bei den Filmfestspielen in Cannes.

Neueste Fotos zeigen, wie Hosk sich mit ihrem Schuh in ihrem bodenlangen gelben Kleid verheddert und beinahe hinfällt. Die 29-Jährige ließ sich allerdings nicht davon beirren. Denn eine Sekunde später posiert sie schon wieder wie ein Profi.

Ready for day 1💕 Ein Beitrag geteilt von elsa hosk (@hoskelsa) am Mai 11, 2018 um 2:45 PDT

Bday baby ❤️👅❤️ @marthahunt 🌟💫💥 Ein Beitrag geteilt von elsa hosk (@hoskelsa) am Apr 29, 2018 um 7:55 PDT

