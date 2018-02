Emily Ratajkowski schockt mit Geheim-Hochzeit

Ein Trauzeuge im Jogginganzug, ein Ehemann, den sie erst seit 2 Monaten datet und Hochzeitsfotos als Insta-Story: Diese Art von Hochzeit hätte Emily Ratajkowski kaum jemand zugetraut.

Trauzeuge im Jogginganzug

Am Freitag betrat eine kleine Gruppe das Manhattan Clerks Office. Die Frau trug einen safrangelben Hosenanzug und einen schwarzen Hut mit Schleier. Wenig später gab die Gelbgewandete einem blonden Mann mit blaugrauem Anzug das Ja-Wort, der Trauzeuge trug Jogginganzug (siehe Fotoshow oben).

Gelber Zara-Anzug statt Brautkleid

Die ungewöhnliche Braut - ihr Hochzeitsoutfit stammt von Zara und kostet unter 200 Euro - heißt Emily Ratajkowski. Mit ihrem Ehemann wurde sie erstmals am 16. Dezember bei einem Basketballspiel in New York in der Öffentlichkeit gesichtet. Als Trauzeuge stand Internet-Schwerzbold "The Fat Jew" dem Brautpaar zur Seite.

Chrissy Teigen war auf jeden Fall gleich neidisch, nicht auf die unkonventionelle Hochzeit eingeladen worden zu sein:



I’m oddly mad I wasn’t invited to @emrata’s wedding even though we barely speak...like, I like all your photos and leave flames on some — christine teigen (@chrissyteigen) 24. Februar 2018

Erst seit wenigen Monaten ein Paar

Am überraschendsten war, wie schnell sich Emily entschied, ihren neuen Freund zu ihrem Ehemann zu machen. Bis November datete das "Blurred Lines"-Model Jeff Magrid. Im Dezember tauchte der neue Mann an der Seite der Schönen auf. Sebastian Bear-McClard ist Schauspieler, Produzent und mit Robert Pattinson befreundet, spielte mit ihm in dem Film "Good Time".

(lam)