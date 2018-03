Emily Ratajkowski lässt sich den Po einölen

"Ich habe eine Frage an dich", wendet sich ein Fan in der Kommentarleiste des Bildes an Emily Ratajkowski, "wieviel Geld verdient der Mann auf dem Foto mit diesem Job? Ich frage, weil ich seit einem Jahr ein unbezahltes Praktikum mache, also wenn es eine Chance für eine Anstellung gibt, würde ich mich sehr gerne für den Job bewerben."

Mr. Last Looks Ein Beitrag geteilt von Emily Ratajkowski (@emrata) am Mär 25, 2018 um 4:58 PDT

Nun, der "Job" ist zwar in öligen anstatt in festen Händen, aber trotzdem fix vergeben. Im Februar 2018 schlossen Emily Ratajkowski und Sebastian Bear-McClard den Bund fürs Leben.

Dadurch hat er bei seiner Gattin freilich auch die Po(le) Position in sämtlichen Eincreme-Fragen inne. Bleibt zu hoffen, dass er die Arbeit gewissenhaft erledigt; geht man nach den Wortspenden der Instagram-User würden zahlreiche Lotions-Experten liebend gerne bei Sebastians Ehefrau anheuern.

Emily Ratajkowski

(lfd)