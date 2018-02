Emily Ratajkowski schläft gerne nackt und lange

Nackt schaffte sie im Musikvideo zu Robin Thickes "Blurred Lines" (2013) den Sprung ins Rampenlicht, freizügig ging es seither für Emily Ratajkowski weiter. Auch Im Fincher-Thriller "Gone Girl" (2014) zeigte das Model seine Brüste und präsentiert sich auf Instagram immer noch regelmäßig hüllenlos.

Not getting out of bed Ein Beitrag geteilt von Emily Ratajkowski (@emrata) am Jan 30, 2018 um 7:42 PST

Auch in ihrem neuesten Post verzichtet Emily Ratajkowski auf Textilien. Oben ohne liegt sie auf einer Matratze zwischen den Laken, einen Arm als Sichtschutz über ihren Brustwarzen platziert und verkündet: "Ich verlasse das Bett nicht".

Einige Fragen bleiben dabei leider offen. Handelt es sich um Emilys eigenes Bett? Schläft sie immer nackt? Und was war wohl in dem Glas, das sie in ihrer Rechten hält?

Emily Ratajkowski

(lfd)