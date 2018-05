Affäre mit Nicki Minaj? Das sagt Eminem dazu

Am Donnerstag promotete Nicki Minaj (35) ihr Feature in Rapper YGs (28) neuem Track "Big Bank". In ihren Zeilen geht es unter anderem darum, dass sie "Slim Shady getroffen" und sich "einen Em geschnappt" habe – beides relativ klare Anspielungen auf Eminem (45).

Daraufhin fragte eine Userin in den Kommentaren: "Datest du Eminem?" Und Nicki antwortete in der Nacht auf Freitag mit einem trockenen, unkommentierten Ja. Viele ihrer Fans rätseln seitdem, ob sie das wirklich ernst gemeint hat.

Eminem meldet sich zu Wort

Nun hat sich auch Eminem dazu geäußert. Bei seinem Auftritt am Musikfestival Boston Calling am Sonntag fragte er seine Fans: "Wie viele Leute in Boston wollen, dass ich mit Nicki Minaj ausgehe?" Die Fans antworteten mit lautem Johlen. Worauf der 45-jährige Rapper rief: "Gottverdammt, ich auch!

Anschließend sagte er ins Publikum: "Nicki, falls du das hier hörst, dann schreib mir und wir besprechen das." Offenbar sind Eminem und Nicki Minaj also doch kein Paar.

