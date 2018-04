Eminem feiert auf Twitter zehnjährige Abstinenz

Eminem schrieb zu einem Foto, auf dem er eine Münze in die Kamera hält: "Habe gestern meine zehn Jahre gefeiert". Der 45-jährige Rapper ging sehr offen mit seiner Abhängigkeit in den letzten Jahren um.

Celebrated my 10 years yesterday. pic.twitter.com/Xmm9MOIEam — Marshall Mathers (@Eminem) April 22, 2018

Überdosis vor elf Jahren

Im Dezember 2007 musste er aufgrund einer Überdosis Methadon ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es dauerte jedoch noch einen weiteren ganzen Monat, bis er realisierte, dass ihn sein Lebensstil umbringen wird, wenn er nicht bald seine Gewohnheiten ändern und seine Dämonen bekämpfen wird.

Die Kraft, mit dem Trinken und den Pillen schließlich für immer aufzuhören, brachte er dank seiner drei Kinder Alaina, Hailie und Whitney auf, die er aufwachsen sehen wollte.

In dem Dokumentationsfilm "How To Make Money Selling Drugs" erzählte er: "Wenn ich zwei Stunden später erst ins Krankenhaus gekommen wäre, wäre ich gestorben. Meine Organe haben versagt. Meine Leber, meine Nieren, alles. Sie mussten mich an die Dialyse anschließen. Sie dachten nicht, dass ich es schaffen würde. […] Innerhalb eines Monats erlitt ich einen Rückfall… und ich spazierte um mein Haus und dachte, jeden Tag könnte ich sterben. Ich schaute meine Kinder an, und ich [wusste, ich] muss für sie da sein."

