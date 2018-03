Nach dem Amoklauf an einer Highschool in Florida streitet Amerika wieder einmal um das Waffengesetz. Rapper Eminem reagierte nun darauf bei den iHeart Music Awards in Los Angeles.

Seine Kritik richtet sich vor allem an die Waffenlobby NRA, die gegen das verschärfte Waffengesetz in Florida klagt.

"Das ganze Land ist verrückt und die NRA ist uns im Weg. Sie sind verantwortlich für diese ganze Sache. Sie halten die Fäden in der Hand, sie kontrollieren die Puppe. Und sie drohen Spendengelder wegzunehmen. Sie wissen genau, dass die Regierung nichts tun wird und sich niemand rührt. Waffenbesitzer halten ihre geladenen Waffen in der Hand. Sie lieben ihre Waffen mehr als unsere Kinder", rappt der 45-Jährige auf der Bühne.

Eminems Auftritt wurde vom Schüler Alex Moscou angekündigt, der das Massaker an der Schule in Florida vor vier Wochen überlebte.

