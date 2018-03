Hier testet Emma Bunton ein "Schnecken-Facial"

Jung, schön und faltenfrei: Schneckenschleim, ein neuer japanischer Beauty-Trend, soll diese Wünsche wahr werden lassen. "Baby Spice" Emma Bunton hat das gleich mal im Rahmen ihrer eigenen britischen Radiosendung auf "Heart.fm" ausprobiert. Twitter-Fotos zeigen, wie mehrere Schnecken über ihr Gesicht kriechen.

Spice Girls

Mit dem Ergebnis ist sie aber nicht zufrieden. Nach der Behandlung sagt Emma Bunton: "Ich sehe keinen Unterschied, ich fühle mich nur ein wenig angewidert, ein wenig eklig".

#LondonsHeartBreakfast spa is OPEN and @EmmaBunton is trying the SNAIL FACIAL 🐌 The latest in anti-ageing treatments. Not sure she’s convinced 😂 @JamieTheakston #EscarGLOW pic.twitter.com/NAJfI8IU1H