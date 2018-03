Emma Schweiger wirbt für vegane Lebensweise

Die 15-jährige Schauspielerin schwebt freudestrahlend zwischen luftigen Zucchini, Paprika und Champignons auf dem neuen Werbebild der Tierrechtsorganisation.

Mit dem Slogan "Vegan ist nicht schwer" unterstützt die Tochter von Til Schweiger die neue Kampagne, die die tierfreundliche Lebensweise bewirbt.

"Probiert es aus"

In einem Making-of-Video zu dem Werbeshooting wendet sich die "Keinohrhasen"-Darstellerin an alle Verbraucher und erklärt: "Vegan zu leben ist mir wichtig. Es macht Spaß, Tiere zu schützen und dabei gesund und aktiv zu sein. Es wäre toll, wenn noch mehr Menschen so leben würden. Ich kann nur sagen, probiert es aus".

Schweiger selbst hat ein großes Herz für Tiere. Ihren Hund adoptierte die Schauspielerin aus einen Tierheim. Seitdem ist der Vierbeiner ein festes Familienmitglied und lebt mit ihr in Los Angeles.

Gegen Zirkus

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Schweiger für PETA einsetzt. Bereits 2017 wirkte sie an einer Kampagne mit, um sich gegen die Haltung von Elefanten und Raubtieren in Zirkussen einzusetzen. "Als ich klein war, habe ich einen Zirkus mit Tieren besucht. Ich fand es furchtbar und möchte das nie wieder erleben", wurde sie von der Bild zitiert.

(baf/bang)