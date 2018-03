Emma Watson zeigte sich mit "Time's Up"-Tattoo

Am roten Teppich der "Vanity Fair"-Oscar-Party war das Tattoo auf der Innenseite ihres rechten Unterarms für alle Welt sichtbar. Mit dem temporären Körperschmuck demonstrierte Watson ihre Solidarität mit der "Time's Up"-Bewegung, die sexuellen Übergriffen in der Filmbranche ein für alle Mal ein Ende setzen will.

Bei genauerem Hinschauen fällt allerdings auf, dass dem Schriftzug ein wichtiger, weil sinngebender Apostroph zwischen dem E und dem S fehlt. Watson, die an der renommierten Brown-Universität studiert hat, dürfte den Fehler einfach übersehen haben.

Erst vor wenigen Wochen spendete die 27-Jährige eine Million Pfund an die "Time's Up"-Bewegung, um Opfern von sexuellen Übergriffen zu helfen.

(baf)